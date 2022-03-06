«التعليم» تحدد موقف طلاب الدبلومات دارسي المناهج القديمة من الامتحانات

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطلاب الراسبين في جميع المواد أو بعض المواد من سنوات سابقة على النظام القديم في الصف الثالث بالمدارس الثانوية الفنية التجارية «نظام السنوات الثلاث» يؤدي الامتحان في العام الحالي والأعوام المقبلة على المناهج الجديدة في جميع المواد في تخصصاتهم أو في أي تخصص أقرب لشعبته في النظام المطور بإقرار كتابي من الطالب وولي الأمر، موضحة أن الطالب يتقدم على نظام العمال بعد استيفاء جميع المستندات والتأكد من صحتها مع إرفاق شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي أو بيان نجاح ضمن هذه المستندات والتأكد من صحتها من خلال الإدارة العامة للامتحانات واعتمادها وذلك بالنسبة لطلاب التعليم التجاري والفندقي.

جميع امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام والأعوام المقبلة تعقد على النظام المطور

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 2021-2022 والأعوام المقبلة تعقد على النظام المطور وذلك بالنسبة للتعليم الزراعي، موضحة أن جميع الطلاب الراسبين والباقين للإعادة الذين تقدموا لأداء امتحان الدبلوم في العام الدراسي 2020-2021 طبقاً للمجالات المطورة يتقدمون لأداء امتحان الدبلوم هذا العام 2021-2022 في مواد رسوبهم فقط على النظام المطور طبقاً للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2000.

وأكدت أن جميع الطلاب الذين درسوا المناهج القديمة ورسبوا في امتحان الدبلوم طبقاً للمناهج القديمة ولم يتقدموا لأداء الامتحان في مواد رسوبهم أو الذين لم يحرروا استمارارت يؤخذ عليهم إقرارات باختيار أحد المجالات المطورة إذا ما رغبوا في التقدم لأداء امتحان الدبلوم هذا العام 2021-2022 أو الأعوام المقبلة، وذلك بالنسبة للطلاب الذين لم يستنفدوا عدد مرات التقدم لأداء امتحان الدبلوم طبقاً للمادة 36 من قانون التعليم والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 1994.

وبالنسبة للتعليم الصناعي، قالت وزارة التربية والتعليم، إن جميع الطلاب الراسبين والباقين للإعادة ممن تقدموا لأداء امتحان الدبلوم «نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات» لأول مرة في العام الدراسي 2020-2021 يؤدون الامتحان هذا العام في مواد رسوبهم على نفس النظام «مواد عملية ونظرية ومعامل»، والطلاب الراسبون على النظام القديم ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المقررة يؤدون الامتحان هذا العام 2021-2022 على النظام المطور في المواد المناظرة لمواد رسوبهم مع أخذ الإقرارات اللازمة.