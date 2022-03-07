أوكرانيا أمام «العدل الدولية»: سنثبت كذب اتهامنا بارتكاب إبادة جماعية

أكّد ممثل أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أنَّ بلاده لم ترتكب أي عمليات إبادة جماعية في إقليم الدونباس، مشيرة إلى أنها سوف ثبت عدم وجود أساس للاتهامات التي أطلقتها «موسكو».

ممثل أوكرانيا: روسيا اتهمتنا بارتكاب إبادة جماعية في لوغانيسك ودونيتسك

ونقلت وكالة «سبوتنك» الروسية للأنباء تصريحات على لسان ممثل أوكرانيا خلال جلسة بمحكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم التي عقدت بدعوة من أوكرانيا للضغط من أجل وقف العمليات العسكرية الروسية في البلاد: «روسيا اتهمت أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية في لوغانيسك ودونيتسك، وكان هذا تبريرهم الوحيد للهجوم على أوكرانيا».

وأضاف ممثل أوكرانيا: «عندما يكون ادعاء طرف من الأطراف يتناقض مع الطرف الآخر بشكل واضح، يتطلب ذلك التأكد من الوقائع»، لافتاً أن بلاده تطالب بألا تكون ضحية لسوء تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

ممثل أوكرانيا: نطالب بألا نكون ضحية لسوء تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية

وتابع: «ادعاءات روسيا كارثية وتتخطى تهديد أوكرانيا» وفق تعبيره، موضحاً أنَّ أوكرانيا تطلب من المحكمة التصرف السريع واعتماد الإجراءات اللازمة، واستخدام صلاحياتها.

وحول غياب ممثل روسيا عن حضور الجلسة اليوم، قال ممثل أوكرانيا إنَّ ذلك الغياب تم «دون أي تبرير».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خرج فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي، معلنا ًقيام روسيا ببدء عملية عسكرية ضد أوكرانيا، لحماية أهالي الدونباس، مؤكّداً أنَّهم تعرضوا لعمليات إبادة جماعية من جانب أوكرانيا.