روسيا تشدد الحصار على كييف تمهيدا لاقتحامها

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ القوات الروسية تشدد الحصار على العاصمة الأوكرانية كييف لاقتحامها، موضحة أنّ روسيا دمرت الجسور التي تربط كييف بمحيطها، كما أشارت إلى تحركات لدبابات روسية في إربين بمحيط كييف.

خروج المدنيين من مناطق الصراع

وفي السياق ذاته، يستمر خروج المدنيين من بعض مناطق الصراع في أوكرانيا، بعد هدنة روسية ووقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية للمدنيين.

ودخل القرار الروسي الخاص بالهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، حيز التنفيذ صباح اليوم، بعد اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا بعرقلة خروج المدنيين.