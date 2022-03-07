المحكمة الدولية تطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا

طالبت محكمة العدل الدولية، روسيا، بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، موضحة أنّ كييف تقدمت بشكوى ضد انتهاكات موسكو بحقها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية

وأضافت المحكمة الدولية، أنّ أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية، فيما أشار ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية، إلى أنّ بلاده تواجه حربا روسية، متابعا: «حاربنا مع الروس معا في الحرب العالمية الثانية»

وأكد ممثل أوكرانيا في المحكمة الدولية، أنّ بلاده لا ترتكب إبادة جماعية، بل روسيا من تفعل ذلك: «روسيا تحل نزاعاتها بشن الحروب، ولا تحترم القانون الدولي».

1.5 مليون أوكراني شرّدتهم الحرب

وتابع ممثل أوكرانيا، أنّ أكثر من 1,5 مليون من سكان بلاده أصبحوا مشردين، موضحا: «سقط الكثير من المدنيين جراء الحرب الروسية».