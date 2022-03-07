سعر الغاز يسجل ارتفاعا تاريخيا في أوروبا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

ذكرت قناة «روسيا اليوم» أنَّ سعر الغاز سجل ارتفاعًا قياسيًا في أوروبا عند افتتاح التداولات اليوم، إذ تجاوز 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب متأثرًا بحرب روسيا وأوكرانيا.

أسعار الغاز تواصل ارتفاعاتها القياسية لليوم الرابع

وأوضحت أنَّ أسعار الغاز تواصل ارتفاعاتها القياسية لليوم الرابع على التوالي تاريخيا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، إذ تجاوز سعره خلال تداول اليوم 3600 دولار لكل 1000 متر مكعب في بورصة لندن.

الحرب الروسية الأوكرانية ترفع أسعار المعادن والسلع والمنتجات

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع أسعار كثير من المعادن والسلع والمنتجات، الأمر الذي يتوقع أن يكون له انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.