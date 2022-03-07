9 مارس.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى يوم الشهيد
كتب:
محمد مجدي
01:06 م | الإثنين 07 مارس 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية
تحتفل القوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بـ«يوم الشهيد»، الذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.
وتنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة يوم الشهيد لاستعراض تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.
وجرى اختيار يوم 9 مارس تخليدا بذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.
وتنفذ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد تقدم من خلالها جميع أوجه الرعاية لأبناء القوات المسلحة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.