9 مارس.. القوات المسلحة تحتفل بذكرى يوم الشهيد

تحتفل القوات المسلحة في 9 مارس من كل عام بـ«يوم الشهيد»، الذي يعتبر اعتزازا بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الوطن.

وتنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة يوم الشهيد لاستعراض تضحيات الشهداء التي ظلت ملهمة للبذل والعطاء من أجل الوطن.

وجرى اختيار يوم 9 مارس تخليدا بذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وتنفذ جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، خطة شاملة للاحتفال بيوم الشهيد تقدم من خلالها جميع أوجه الرعاية لأبناء القوات المسلحة من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.