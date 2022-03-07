حقيقة تصوير جزء ثاني من «فيلم ثقافي» بعد 20 سنة على عرضه

كشف المخرج محمد أمين، حقيقة ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية بشأن التحضير لتصوير الجزء الثاني من فيلم «فيلم ثقافي» للثنائي أحمد رزق وأحمد عيد وذلك بعد مرور 20 عامًا على عرض الجزء الأول.

وقال المخرج محمد أمين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مسألة تقديم جزء جديد من «فيلم ثقافي» مجرد مناقشات، ولم تدخل حيز التنفيذ أو المناقشات الجادة، إذ إنّ الشركة المُنتجة لم تتحمس لهذا القرار حتى الآن، قائلًا: «الموضوع مجرد كلام بس، لكن مفيش أي حاجة لحد دلوقتي».

أبطال وأحداث الجزء الأول من «فيلم ثقافي»

يروي فيلم ثقافي قصة 3 شباب، وهم: فتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق وأحمد عيد، يريدون مشاهدة أحد الأفلام الثقافية سويًا لكن يواجهون أزمة في توفير مكان آمن وشاشة تليفزيون وذلك في إطار كوميدي.

فيلم ثقافي من بطولة فتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، وأحمد عيد، وسهام جلال، وأحمد عزمي، وشمس، وسامي العدل، وروبي، وإحسان القلعاوي، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين.

نشاط فني للمخرج محمد أمين

وعاش المخرج محمد أمين حالة من النشاط الفني خلال الشهور الأخيرة إذ عاد بفيلمين دفعة واحدة، وهما «200 جنيه»، و«المحكمة»، وهما ينتمان إلى الأفلام التي تدور أحداثها في يومٍ واحد، وهي السمة التي تُسيطر على أعماله في كثير من الأحيان.

كما انتهى المخرج محمد أمين، من تصوير فيلم «التاريخ السري للكوثر»، للفنانة ليلى علوي، مؤخرًا، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف لأسبابٍ إنتاجية، ولم يُحدد بعد موعد طرحه في السينما.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وزينة ومحسن محيي الدين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين، الفيلم من إنتاج وليد مصطفى وريماس إسحاق إبراهيم وتنفيذ شركة سكاي برودكشن.