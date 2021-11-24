غياب فتحي عبد الوهاب وصلاح عبد الله عن العرض الخاص لفيلم المحكمة

شهد العرض الخاص لفيلم المحكمة، المُقام حاليًا داخل إحدى دور العرض السينمائية بمنطقة المعادي، غياب بعض من أبطاله، دون أسباب واضحة من الجهة المُنتجة.

وغاب عن حضور العرض الخاص لفيلم المحكمة، الفنان فتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، وأحمد خالد صالح، وسيد رجب، وكذلك إيمان السيد والمخرج محمد أمين، فيما حرص على الحضور، كلّ من غادة عادل، ونجلاء بدر، وليلى أحمد زاهر، والمؤلف أحمد عبد الله، والمنتج أحمد السبكي.

قصة فيلم المحكمة

وتدور أحداث فيلم المحكمة، حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا، يتطرق إليها العمل، وتتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبد الوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان، إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

تفاصيل دور صلاح عبد الله في فيلم المحكمة

وكشفت «السبكي للإنتاج الفني» الشركة المُنتجة للعمل، عن طبيعة دور صلاح عبدالله، في فيلم المحكمة، موضحة أنه يؤدي دور أب يُصارع على حق ابنته التي تتعرض لهتك عرض يسفر عن وفاتها.

حقيقة مشاركة محمود عبد المغني في فيلم المحكمة

ونفى الفنان محمود عبد المغني، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن مُشاركته في فيلم المحكمة، مؤكدًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنه لم يُرشح لهذا العمل من الأساس، مبديا دهشته من تداول اسمه ضمن الأبطال المُشاركين.