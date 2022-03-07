وزيرة التخطيط تشهد تخريج 4 دفعات من برنامج القيادة للتميز الحكومي

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، تخريج 4 دفعات لبرنامج القيادة للتميز الحكومي «كينجز كوليدج»، بحضور الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة غادة هويدي، عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة دينا وفا، المدير التنفيذي بكلية شؤون العالمية والسياسة العامة الجامعة الأمريكية.

التنمية المستدامة

وأوضحت السعيد، أنّ البرنامج يأتي ضمن الشراكة الثلاثية التي تم توقيعها عام 2019 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعتين من أرقى الجامعات؛ الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكينجز كوليدج بلندن، متابعة أنّ التحديات التي فرضتها العديد من الأزمات، تقود إلى تغييرات جذرية على جميع الجبهات، وأحد المكونات الرئيسية للمرونة المستدامة، والتنمية المستقبلية، يتمثل في الإدارة العامة سريعة الاستجابة والفعالة والتي تتمحور حول الخدمة.

التحول الأخضر

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية وجود قطاع عام نشط ليكن فعالا عبر المجالات الرئيسية، وهو ما تتطلبه العولمة والابتكار والتحول الأخضر، إضافة إلى الاتجاهات الجيوسياسية، موضحة أنّ الاتجاه غير المسبوق للتغيرات التكنولوجية لا يتعلق فقط بالخدمات الرقمية، والتحدي الرئيسي يتمثل في ابتكار طريقة العمل.

الخدمات الرقمية

وأضافت السعيد، أنّ التطور الذي بدأته الحكومة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية، ساهم في تقليص الفجوة بشكل أساسي خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة حرص الحكومة على الاستثمار في الكوادر المحلية، لتبادل الخبرات، كما أوضحت أهمية إنشاء أنظمة جديدة وتطوير ثقافة جديدة للإدارة العامة.

وفي ختام كلمتها، وجّهت وزيرة التخطيط، كلمة للخريجين، قائلة: «تذكّر دائمًا أنّك مفتاح لدعم حكومتنا في تقديم خدمة جيدة لشعبنا، وهذه مسؤولية كبيرة»، كما أعربت عن ثقتها في بذل الخريجين الجهد في خدمة دولتهم.