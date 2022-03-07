التضامن: إعفاء أصحاب الإعاقات الواضحة من الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في ندوة بشأن «أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي ينظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتكريم الأبطال من ذوي الإعاقة الحاصلين على ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو، وأبطال أفريقيا في كرة السلة جلوس، وأبطال الباراتايكوندو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واللواء هاني نبيه، الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ماجد جامع، منسق المروعتين بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب مصر، والدكتور أحمد عوين، رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية.

5 مليارات جنيه سنويًا لدعم ذوي الإعاقة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أنّ الوزارة تقدم 5 مليارات جنيه سنويًا دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة‎، كما يتم دعم ما يزيد على 300 ألف طالب من ذوي الإعاقة بتحمل مصروفاتهم الدراسية، وسيزيد هذا العدد لنصف مليون طالب كي لا يحرم أحد من التعليم، إضافة إلى توفير مترجم الإشارة على مستوى الجامعات المصرية، وتحمل التكلفة.

وأوضحت القباج، أنّ الوزارة تمتلك أكثر من 630 هيئة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة من خلال المراكز المتخصصة، لافتة إلى مراعاة تضمين الأنشطة الرياضية في مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة، إذ إنّ ممارسة الرياضة عامل مؤثر في حياة الأشخاص، ويجب أن تدرج في ثقافة المواطن المصري.

بطاقات الخدمات المتكاملة

وأضافت وزيرة التضامن، أنّ هناك تنسيقًا مع وزارة التربية والتعليم في إطار تكافؤ الفرص التعليمية للأبناء ذوي الإعاقة، ولدينا حضانات دامجة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وفيما يتعلق ببطاقات الخدمات المتكاملة، أكدت أنّها توصلت لحل مع وزارة الصحة، يتمثل في عدم احتياج وزارة التضامن لكشف طبي جديد للمكفوفين والأصم وكل من لديه إعاقة حركية واضحة، مثل جميع مستخدمي الكراسي المتحركة، وسيتم إصدار بطاقات خدمات متكاملة بموجب استخدام شهادة صحية قديمة، ولن يتم إجراء كشف طبي جديد مرة أخرى لهم: «الإعاقة واضحة، وهذا المبدأ ينطبق على جميع مستخدمي الكراسي المتحركة أو من لديهم بتر متعدد أو أحادي، ومن لديهم شلل دماغي أو نصفي أو أي أنواع الشلل وكذلك قصار القامة أقل من 140 سم، لن يحتاجوا لتقديم كشف طبي حديث، وكذلك أصحاب متلازمة داون».

وقالت القباج، إنّ إعاقات المرحلة الثانية لبطاقات الخدمات المتكاملة، ستخضع لجميع الشروط والقواعد التي وضعتها مع وزارة الصحة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم.

وفيما يتعلق بمنظومة الأطراف الصناعية، فأوضحت القباج أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية لخدمة هذه الفئة، كما أنّنا على وشك إطلاق الصندوق القومي للأشخاص ذوي الاعاقة وسيكون له موازنة وفقا للقانون.

وتابعت وزيرة التضامن، أنّها تواصلت مع وزارة الصحة والسكان، لحل مشكلة بطاقة الخدمات المتكاملة وتقديم التيسيرات كافة لذوي الإعاقة حفاظا على حقوقهم، كما أشادت بالاستراتيجية الوطنية لحقوق لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمن حقوق كل المصريين دون تمييز، مؤكدة أنّ المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة في التنمية.