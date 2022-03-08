«العليا للفيروسات» تكشف موقف كورونا حاليا وأعداد الإصابات المتوقعة

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقف إصابات فيروس كورونا الفترة المقبلة، قائلا: «نحن في المنحنى النازل للموجة الخامسة وإن معدلات الانخفاض للإصابات مستمر، والحالات المترددة في الانخفاض الشديد»، موضحاً أن هناك فرقا في نسب الإصابات الفترة الحالية مقارنة بذات الفترة العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك انخفاض أيضا في نسب الإصابات من الحالات الشديدة.

أسباب انخفاض أعداد كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ارتفاع نسب التطعيمات ووجود ارتفاع في درجة الحرارة والإصابات التي حدثت الفترة الماضية للعديد من المواطنين، ساهمت في انخفاض نسب الإصابات، وتعتبر أهم العوامل الرئيسيسة التي تسهم في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه يجب على المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام الحالية وعدم التهاون بتقلبات الطقس والالتزام بالبقاء في المنزل حال وجود أي عواصف ترابية، مشيرا إلى أن أمراض حساسية الجيوب الأنفية الأكثر انتشارا الفترة الحالية مع وجود العواصف الترابية.

وتابع عضو العليا للفيروسات التنفسية، أن نسب الإشغالات بمختلف المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في انخفاض، لافتا إلى أنها لم تتجاوز نسبة الـ40%، وأن غالبية الحالات موجودة في أماكن الرعاية المركزة، بجانب وجود انخفاض أيضا في نسب الوفيات من المرضى المصابين بالمرض، مناشدا المواطنين بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19 للوقاية من المرض وتقليل حدة الأعراض حال الإصابة.