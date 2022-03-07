أرقام مرعبة.. وفيات كورونا تقترب من 6 ملايين بينهم مليون في أمريكا

دخل وباء فيروس كورونا عامه الثالث ولا يزال يوقع بضحاياه إذ سقط حتى الآن ما يقارب 6 ملايين نسمة على مستوى العالم، ما يكشف عن الطبيعة المأساوية والقاسية للوباء حتى رغم إقدام كثيرون على إلقاء الأقنعة واستئناف السفر وإعادة فتح الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، بحسب تقرير لموقع «فيرست بوست» الهندي صباح اليوم.

ونقل الموقع إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ذكر فيه أنَّ عدد قتلى الوباء بلغ 5997994 قتيلا حتى منتصف نهار أمس، لافتًا إلى أنَّ جزر المحيط الهادئ النائية، التي كانت عزلتها تحميها لأكثر من عامين من الفيروس، تكافح الآن للتو مع أول حالات تفشي ووفيات لديها خصوصا متحوّر أوميكرون.

هونج كونج تكافح من أجل استمرار «صفر إصابات» بكورونا

وقال موقع فيرست بوست إنَّ هونج كونج التي تشهد ارتفاعًا في عدد الوفيات، تختبر جميع سكانها البالغ عددهم 7.5 مليون 3 مرات هذا الشهر حيث تتمسك باستراتيجية الصين القارية المتمثلة في صفر إصابات.

توقعات بأن يرفع اللاجئون الأوكرانيون معدلات الإصابة بكورونا

ومع استمرار ارتفاع معدلات الوفيات في بولندا والمجر ورومانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى، شهدت المنطقة وصول أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا التي مزقتها الحرب الروسية، وهي دولة ذات تغطية تطعيم ضعيفة ومعدلات عالية من الحالات والوفيات.

مليون حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

وعلى الرغم من ثروتها وتوافر اللقاحات، تقترب الولايات المتحدة من مليون حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها من تلقاء نفسها.

وقال تيكي بانج الأستاذ الزائر في كلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية والرئيس المشارك لتحالف التحصين في آسيا والمحيط الهادئ إن معدلات الوفيات في جميع أنحاء العالم لا تزال أعلى بين الأشخاص غير المحصنين ضد الفيروس.

وأضاف «بامج» المدير السابق لسياسة البحوث والتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن الغالبية العظمى من الوفيات والحالات الشديدة كانت في شريحة غير محصنة ومستضعفة أمام الفيروس من السكان كما حدث في هونج كونج.

7 أشهر من كورونا لتسجيل أول مليون وفاة

وبحسب الموقع، استغرق العالم 7 أشهر ليسجل أول مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بعد أن بدأ الوباء في أوائل عام 2020. وبعد 4 أشهر توفي مليون شخص آخر، وتوفي مليون شخص كل 3 أشهر منذ ذلك الحين، حتى وصل عدد القتلى إلى 5 ملايين في نهاية أكتوبر.

ولقد وصل الآن إلى 6 ملايين - أكثر من سكان برلين وبروكسل مجتمعين، أو ولاية ماريلاند بأكملها.