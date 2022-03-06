مصادر: «كوفى فاكس» جاهز لمواجهة «أوميكرون» وكل المتحورات

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمركز القومى للبحوث، عن حصول اللقاح المصرى على موافقة لجان الأخلاقيات بشأن نتائج التجارب السريرية للمجموعة الأولى، والموافقة المبدئية للمجموعة الثانية للمتطوعين، لافتة إلى أن المركز الطبى فى انتظار الحصول على الموافقة النهائية لهيئة الدواء المصرية على موعد بدء التجارب السريرية، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من جميع التجهيزات.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى كوفى فاكس، ستجرى على 50 متطوعاً جرى تجهيزهم من الفئة العمرية 18 عاماً إلى 55 عاماً، مشيرة إلى أن نتائج التجارب السريرية على المجموعة الأولى من المتطوعين مبشرة جداً وحقّقت نتائج إيجابية جداً فى التعامل مع فيروس كورونا.

وتابعت أن حالة المتطوعين الذين جرت عليهم التجارب السريرية لكوفى فاكس جيدة، ولم تظهر عليهم أى أعراض منذ تلقيه، ويمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعى جداً، ولا توجد أى مشكلات.

التجارب السريرية للمجموعة الثانية ستجرى على 50 متطوعاً وفقاً للبروتوكولات العلمية

وأضافت أنه جرت مخاطبة هيئة الدواء المصرية بضرورة السماح بإجراء التجارب السريرية للقاح كوفى فاكس على المتطوعين الذين حصلوا على لقاح كورونا أو الذين تعافوا من الفيروس بعد إصابتهم، شرط مرور 6 أشهر على تلقى اللقاح أو الإصابة بالمرض، منوهة بأن هذه الخطوة حال الموافقة عليها تسمح بزيادة قاعدة المتطوعين وعمل التجارب السريرية على أعداد أكبر من المواطنين.

ولفتت إلى أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بعمليات إجراء التجارب السريرية على المتطوعين للقاح كورونا للمجموعة الثانية حال الحصول على الموافقة من هيئة الدواء. وتابعت أن المركز فى انتظار المراجعات النهائية لهيئة الدواء المصرية للتجارب السريرية على المتطوعين فى المجموعة الأولى، موضحاً أنه من المقرر البدء فى التجارب السريرية للقاح للمجموعة الثانية على المتطوعين خلال الأيام المقبلة، منوهة بأن التجارب تتم وفقاً للبروتوكولات العلمية المنصوص عليها فى هذا الشأن، ووفقاً لتعليمات هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وبشأن فاعلية اللقاح وقدرته على مواجهة تحورات كورونا، أوضحت المصادر أن اللقاح جرى تعديل عدد من أجزائه ليتماشى مع متحورات كورونا الجديدة، خاصة سلالة أوميكرون، لافتة إلى هناك متابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية لملف اللقاح المصرى حتى يكون مناسباً، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أى مشكلات على المتطوعين الذين حصلوا عليه.

وأكد اللواء محسن بدوى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة «فاكسين فالى»، المنتج للقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس»، أن المصنع على أتم الاستعداد لإنتاج أى كميات يتم الاتفاق عليها بشأن التجارب الإكلينيكية للمراحل التالية للمرحلة الأولى، لافتاً إلى أن جميع الدراسات العلمية ما قبل الإكلينيكية التى تمّت قبل التصنيع للقاح كورونا حققت نتائج إيجابية بنسبة 100% فى التعامل مع فيروس كورونا، منوهاً بأنه حقق نسبة أمان وفاعلية كبيرة جداً، وأنه لا توجد منه أى مخاطر يتم رصدها حتى الآن بشأن لقاح كورونا، وإجراء التجارب على المتطوعين، مؤكداً أنه حال اعتماد نتائج التجارب الإكلينيكية على المتطوعين بنجاح، سيتم مباشرة التواصل مع الجهات المعنية لتلبية أى متطلبات بشأن جرعات الفيروس.