«تاج الدين»: مصر تخطت المرحلة الصعبة من كورونا.. الحالات عددها ينخفض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ تسجيل مصر أعلى معدلات الشفاء من فيروس كورونا ومتحوراته، داخل مستشفيات العزل، دليل على أن الدولة تخطت المرحلة الصعبة التي شهدت أعدادا كبيرة من الإصابات، حيث شهدنا أعلى معدل للإصابات بمصر خلال الفترة الماضية.

أعلى معدلات الإصابات نتيجة انتشار متحور أوميكرون

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ الفترة الماضية شهدت أعلى معدلات الإصابة نتيجة انتشار متحور أوميكرون الذي يتميز بقدرته الكبيرة على نقل العدوى إلى أكبر عدد من الأشخاص، ولكن مصر تخطت هذه المرحلة وهذا واضح من أعداد الإصابات التي ترصدها وزارة الصحة وحتى التي لا يتم رصدها.

معظم الإصابات تكون من بسيطة إلى متوسطة

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن معظم الإصابات تكون بسيطة إلى متوسطة ومعظمها يتلقى العلاج خارج المستشفيات، كاشفا أن 15% فقط من الإصابات تتلقى العلاج في المستشفيات وغرف الرعاية المركزة أو تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي: «انخفاض عدد الحالات وشدتها واضحا للجميع، وعدد كبير من المصابين يُشفى في مرحلة زمنية قصيرة».

وشرح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الوباء مازال موجودا فلدينا أكثر من 1000 إصابة يوميا بجانب حالات الوفاة، ومازال الفيروس منتشر في العالم كله، والوضع بمصر أفضل بكثير في كل مراحل الوباء، وخطط المواجهة بمصر حرفية للغاية، ولكن علينا اتباع الوضع الاحترازي وأن نكون أكثر حرصا حتى تتخلص مصر من الوباء نهائيا وينتهي في العالم كله.