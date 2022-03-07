«الداخلية» تنظم بطولة الجمهورية للفروسية بمشاركة 280 لاعبا

نظّمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الموانع، والتي أُقيمت على مدار 3 أيام على ملاعب وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذي يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية في مجال رياضة الفروسية.

280 فارسا بخيولهم

وشارك في البطولة 280 فارساً بخيولهم برعاية لجنة تحكيم مشكلة من الاتحاد المصري للفروسية.

يُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية المجهزة لقفز الموانع، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ برياضة الفروسية وبتجهيز وادى الفروسية لإستقبال كافة المنافسات محلياً ودولياً، وتزويده بأحدث الوسائل وبإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها، وكذا فندق مجهز لإقامة الفرسان خلال فترة المنافسات، إضافة إلى الأطقم الطبية وأطقم الطب البيطرى لتقديم الرعاية الطبية للمتنافسين وأيضاً لرعاية الخيول المشاركة بمختلف المسابقات.

وأشاد المشاركون بالمستوى المتميز لوادي الفروسية وتجهيزه، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية في رياضة الفروسية.