اليونيسف تجدد بروتوكول برنامج «مشواري» لـ3 أعوام

احتفلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية مجلس الوزراء، احتفالًا بتجديد بروتوكول برنامج «مشواري»، تحت عنوان «مشوار علم لطريق العمل»، لرعاية وتمكين الشباب والنشء، وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

تأتي الاحتفالية في إطار تجديد بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمدة 3 أعوام ابتداءً من شهر مارس 2022، بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر ونائب وزير الشباب والرياضة اللواء إسماعيل الفار، وعدد من المسؤولين الحكوميين ووكالات الأمم المتحدة المختلفة من بينهم لوران دي بوك ممثل منظمة الهجرة الدولية.

تعاون وزارة الشباب والرياضة مع اليونيسف

خلال المؤتمر أكد «جيرمي هوبكنز» ممثل اليونيسف في مصر أن الحكومة المصرية تعاونت بشكل كبير لتنمية مهارات الشباب والأطفال من سن 10 إلى 24 عاما، عبر برامج تنمية مهارات التفكير الابتكاري واتخاذ القرار وريادة الأعمال.

وأضاف «جيرمي» أنه فخور بكونه جزء من هذه المبادرة، خاصة أن منظمة «يونيسف» تهتم بالتنمية المستدامة، وأن برنامج مشواري يعمل على إعداد الشباب لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق تحقيق مراكز متقدمة في شتى المجالات التي تخدم المجتمع.

برنامج مشواري في 15 محافظة

قال اللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة، إن البرنامج شمل تنفيذ مشاريع تنموية بمراكز الشباب في 15 محافظة مختلفة تمثل الصعيد والدلتا، مؤكداً أن «مشواري» يعتمد على مكونين أساسيين، الأول تنمية المهارات والتي تشمل مهارات الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية.

وأشار إلى أن المكون الثاني «المشورة المهنية» الهادفة إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك متطلبات المجتمع.

ونظمت فعاليات توقيع تجديد الشراكة داخل قصر الأمير محمد على بحي المنيل، صباح اليوم بحضور عدد كبير من الإعلاميين والقادة السياسيين، وشارك الموسيقار هشام خرما بعدد من المقطوعات الموسيقية احتفاء بهذه المناسبة.