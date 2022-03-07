«مزيكا» تطرح أحدث أغاني أحمد جمال «أنا هنا»

طرحت شركة مزيكا على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، للنجم أحمد جمال أغنيته الجديدة «أنا هنا»، من بين أغنيات ألبوم أحمد جمال الجديد، وهي أغنية رومانسية، يقدم من خلالها جمال حالة حب رقيقة مليئة بمشاعر الأمان، والاستقرار، والاهتمام، والتواصل، والارتباط، بالطرف الآخر.

أغاني أحمد جمال

يذكر أن الفنان أحمد جمال طرح من قبل مجموعة من أغنيات الألبوم منها «وجع كام يوم»، كلمات جمال الخولي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، و«أنت عجباني»، كلمات أحمد سرور وألحان أحمد العتباني وتوزيع محمد شفيق و«وقت مش مناسب»، كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عبدالسلام.

أغنية «أنا هنا»، من كلمات: نور الدين محمد، وألحان إسلام علي، وتوزيع موسيقى طارق توكل.

وتقول كلمات الأغنية:

«وأنا هنا وهو هنا بننسى كل اللى هنا بشوف بعيني عينيه وبس.. وأسرح واتوه وأحلم وأحس أجمل حاجات وأناديه بهمس وهو ميشوفش إلا أنا أنا وحبيبي في ليالينا متونسين ومكفينا.. وجودنا في حياة بعضينا ومش شاغلنا إلا هوأنا أنا وحبيبى اللى جماله بيغطى عالكون ده بحاله كل الغنا اللى اتغناله مش حقه أبدا بأمانة زى القمر وأحلى شوية.. يضحك يزيد نوره عليا ويا عين يا ليل لما يغنى تخرج آهات إعجاب منه يا روحي لما بيسألني بتحبنى ويضحك ليا».

أغنية مين في جمالك

وطرح الفنان أحمد جمال مؤخرا، أغنية «مين في جمالك»، خلال مباراة مصر والسنغال، من خلال منصة «يوتيوب»، إهداء لـ مصر.

مين في جمالك من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وهندسة صوت ياسر أنور، مكس وماستر متروبلس لندن، مسؤل إعلامي هشام أمين، جرافيك أحمد عبده.