أحمد جمال يدعم هاني شاكر ضد مؤدي المهرجانات: «أسماؤهم لازم تتغير»

دعم الفنان أحمد جمال قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ضد مطربي المهرجانات، وقال إنه يقوم بدور كبير للمحافظة على الفن الجيد، وسط هذه الموجة من الأغاني.

وانتقد أحمد جمال، خلال برنامج «the insider» المذاع على قناة mbc، الأسماء المشهور بها مطربو المهرجانات وقال: «أرى أن هناك ضرورة لتغيير أسماء مؤدي المهرجانات لتحسين الشكل إلى حد ما وحتى لا يكون هناك شخص اسمه كزبرة أو خشبة أو قطة، الفكرة أن يكون الشكل العام جيدا، وهذه الأسماء مفتعلة في الأساس بهدف تحقيق الشهرة».

منع 20 مؤدي مهرجانات من الغناء

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت أواخر العام الماضي بيانا بمنع 20 من مؤدي المهرجانات عن العمل وإقامة الحفلات.

وجاء نص بيان النقابة كالتالي: «نظرا للحالة المزرية التي تشهدها الأغنية المصرية حاليا، بتضافر من بعض قوى الظلام لتسطيحها وتشويهها، بما سمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، كما تدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا أخرى، يجب علينا ألا نصدر الفن المصري للعالم بهذا التشويه الذي يهدف إلى تقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

محاولات النقابة لإنقاذ الأغنية المصرية

وأضاف البيان: «نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، تعمل على التصدي لهذه الموجة المقصودة، والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل خسائر من خلال عدة فعاليات (مؤتمرات - ندوات - لقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات) للحفاظ علي الثقفة المصرية الحقيقية».