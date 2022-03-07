مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

الاتجار في المواد المخدرة

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، تمكنت جهود البحث الجنائيي من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية، بدائرتي مركز شرطة «جزيرة شندويل – المراغة» بمديرية أمن سوهاج، واتخاذهما من دائرة مركز شرطة المراغة، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

مصرع عنصريين إجراميين

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة الأمنية اللازمة لضبط المتهم؛ ما أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعهما، وعُثر بحوزتهما على «2 بندقية آلية – 3 خزائن – كمية من الطلقات لذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض - كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة».