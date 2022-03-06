«الداخلية» تنظم لقاءات لتوعية طلبة المدارس بمخاطر المواد المخدرة

نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية لمرحلتي الإعدادية والثانوية، للتعريف بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدث منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

وشملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، كما جرى عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط العديد من القضايا المميزة التي توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على صد الهجمات الشرسة لإغراق البلاد من تلك السموم والفئات العمرية المستهدفة.

ضبط مواد مخدرة مع 3 أشخاص بالقاهرة

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية»، حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم ومملوكة لوالده، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات.

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، كما أقروا بتحصلهم على المواد المخدرة من شخص مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

ضبط هيروين بحوزة تاجر بالقاهرة

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وأفاد بتحصله على المواد المخدرة من شخص مقيم بمحافظة القليوبية.