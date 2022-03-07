«الصحة»: تشخيص كورونا في 15 دقيقة.. ولدينا محزن استراتيجي من اللقاحات

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة متمثلة في كافة قطاعاتها المختصة المعنية بفحص وتشخيص حالات كورونا، تقوم بتشخيص حالات كورونا في مدة زمنية لا تتجاوز أكثر من 15 دقيقة بواسطة الفحوصات السريعة التي تستخدم من أجل الكشف عن الحالات التي تعاني من أي أعراض من الإصابة بفيروس كورونا أو متحوراته.

توفير كافة الأدوية اللازمة لمصابي كورونا

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه منذ انتشار الجائحة كان هدف الدولة توفير كافة الأدوية التي تستخدم في تخفيف مضاعفات كورونا الناتجة عن العدوى، ونجحت في توفير كافة الأدوية للمصابين بكوفيد-19، التي يتم إدارجها خلال البروتوكول العلاجي الخاص بالمصابين، وكانت هناك رغبة شديدة في توفير كافة الأدوية التي يتم الموافقة الطارئة عليها، وتمكنت الدولة من توفير أدوية «مونلوبيرافير- عقار إيفوشيلد» وإدارجها في البروتوكل العلاجي للحالات المصابة بفيروس كورونا.

مخزون استراتيجي من اللقاحات والأدوية الطبية

وتابع المتحدث الرسمي، أن الدولة استطاعت في فترة وجيزة توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي تساعد على تقليل نسب العدوى بفيروس كورونا، وأصبح لدى مصر مخزون استراتيجي من الأدوية الطبية والمستلزمات الطبية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا يكفي حاجة المواطنين المقيمين على أرض مصر، لافتا إلى أن هناك رؤية في التعامل مع جائحة كورونا منذ انتشار الجائحة ووضع الضوابط الوقائية التي تقلل انتقال العدوى.

توفير أدوية عن طريق الفم لمنع تدهور حالة المصابين

وقال «عبدالغفار» إن الوزارة وفرت الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لمنع تدهور حالات كورونا، وهذا الأمر ساعد في تحسن الحالة الصحية للمصابين وتخفيف الأعراض الجانبية الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا أو متحوراته، وكل هذه العوامل ساعدت الدولة على التصدي لجائحة كورونا بفضل متانة نظامها الصحي.