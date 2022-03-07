الصحة تبحث التعاون مع «سينوفاك بيوتيك» لتوطين صناعة اللقاحات في مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس، مدير عام شركة «سينوفاك بيوتيك»، هيلين يونج، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول مناقشة ملفات التعاون المشترك بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» وشركة «سينوفاك» الصينية، والخطوات التنفيذية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وفقًا لجداول زمنية محددة.

تعاون بين فاكسيرا وسينوفاك

وأضاف عبدالغفار، أنّ الجانبين بحثا إمكانية التعاون بين فاكسيرا وسينوفاك، لإنشاء مركز للتجارب الإكلينيكية، إضافة إلى إنشاء مركز للبحوث التطبيقية داخل مجمع مصانع «فاكسيرا» بمدينة السادس من أكتوبر، كما تم مناقشة الأعمال الجارية بمجمع التبريد الجاري تنفيذه بالشراكة مع سينوفاك.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزير ناقش فرص تبادل الخبرات فيما يخص تتبع التسلسل الجيني لفيروس كورونا والمتحورات، ومشاركتها مع شركة «سينوفاك»، في إطار الجهود المبذولة لتطوير اللقاحات ضد المتحورات الجديدة للفيروس، كما لفت إلى أهمية استمرار الشراكة المصرية الصينية في نقل تكنولوجيا التصنيع لمختلف أنواع اللقاحات، بما يؤهل مصر لتكون مركزًا رئيسيَا لإنتاج اللقاحات في قارة أفريقيا.

تجهيز مجمع التبريد

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة والي، الرئيس التنفيذي لشركة فاكسيرا، أنّ زيارة الوفد الصيني تهدف إلى تفقد مصانع فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، والوقوف على مدى جاهزيتها، في إطار التعاون الجاري لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى مصر، إضافة إلى المتابعة الميدانية لإنشاء مجمع التبريد وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشيرة إلى أنّه من المقرر انتهاء تجهيز مجمع التبريد بنهاية شهر يونيو المقبل.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشؤون الفنية، والدكتورة هبة والي، الرئيس التنفيذي لشركة فاكسيرا، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.