«الصحة»: تلقي الجرعة الثانية في أي مركز تطعيم دون التقيد بمكان معين

أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، عن مجموعة من الضوابط الخاصة بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن حرص وزارة الصحة في توفير كافة التسهيلات أمام المواطنين، من أجل الحصول على اللقاح والحصول على الجرعات المحددة وفق الجدول الزمني المحدد لكل نوع من اللقاحات، لتقوية جهاز المناعة وتعزيز الجسم بالأجسام المضادة، للحماية من المضاعفات الناتجة من العدوى بفيروس كورونا.

الحصول على الجرعة الثانية في أي مركز تطعيم

وناشدت وزارة الصحة المواطنين من أجل الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وقالت في البيان: «حيث يمكن للمواطن الذهاب مباشرة لمركز التطعيم دون التقيد برسالة للحصول على الجرعة الثانية» وهذه المراكز متواجدة في مختلف المحافظات، أو الالتزام بمركز التطعيم الذي تم الحصول فيه على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وذلك في حال عدم وصول أي رسالة تفيد بتوجيه المواطن لأي مركز من أجل الحصول على الجرعة الثانية.

«الصحة»: توفير سبل الراحة للمواطنين للحصول على اللقاح

وأشارت «الصحة» إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات الوزارة لتوفير كافة سبل الراحة لتطعيم المواطنين والوصول لمناعة القطيع خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف لتحقيق المناعة المجتمعية والسيطرة على الوباء وعدم تفشي فيروس كورونا، مما يؤدي إلى عدم ظهور متحورات جديدة في ظل ارتفاع عدد الملقحين بالحصول على اللقاح.

انخفاض معدل الإصابات والوفيات بسبب «كورونا»

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في تقارير رسمية لها، عن استمرار انخفاض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام الحالية، التي تشهد انخفاضا مستمرا، وفق عملية الرصد والبحث والفحص التي تقوم بها الوزارة خلال المعامل المختلفة التابعة لوزارة الصحة، لرصد كافة الحالات التي تعاني من أعراض جانبية بشان فيروس كورونا.