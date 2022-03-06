الصحة: الجرعة التنشيطية للحاصلين على لقاح جونسون بعد شهرين من التطعيم

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوازرة الصحة والسكان، إن الوازرة وفق الدراسات العلمية والتجارب التي أجريت بشأن فاعلية الأجسام المضادة بلقاح جونسون آند جونسون، تم الموافقة على إعطاء الجرعة التنشيطية لكل مواطن حصل على جرعة من نفس نوع اللقاح بعد شهرين من التطعيم لتعزيز جهاز المناعة والحماية من العدوى بفيروس كورونا.

الجرعة التنشيطية للحاصلين على لقاح جونسون

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعات لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، ومر شهرين على تاريخ التطعيم، يتم توجيه رسائل لهم بشأن الحصول على الجرعة التنشيطية والتوجيه مباشرة لمركز التطعيم المرسل في الرسالة، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص يحصلون على الجرعة التنشيطية من لقاح «جونسون» ليكون نفس نوع الجرعة الأولى التي تم تطعيمهم بها.

توجيه رسائل للحاصلين على جرعة جونسون

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين الذين حصلوا على لقاح «جونسون»، ويتم إرسال رسائل نصية لهم من أجل الحصول على اللقاح والتطعيم، وذلك لتعزيز القدرة المناعية ضد فيروس كورونا ومتحوراته والتقليل من مضاعفات كورونا الناتجة عن العدوى بفيروس كورونا.

تطعيم الجرعة التنشيطية بلقاح جونسون

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن توجيه الرسائل يشمل جميع الفئات العمرية فوق الـ18عاما، التي حصلت على لقاح جونسون ومر عليهم أكثر من شهرين من تاريخ الحصول على الجرعة، مشيرا إلى أنه يتم تطعيم هذه الفئات بالجرعة التنشيطية نظرا لوفرة اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين والحماية من مضاعفات العدوى.

ضوابط الحصول على الجرعة الثالثة

وأكد أنه تم الموافقة على تطعيم المواطنين فوق الـ65 عاما بالجرعة التنشيطية عقب مرور 3 أشهر من تاريخ الحصول على الجرعة الثانية، وذلك لأن هذه الفئات بجاحة إلى جرعة تنشيطية للوقاية من خطورة العدوى بفيروس كورونا ومتحوراته.