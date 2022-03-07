صقر عن إطلاق «العيادة الزراعية الذكية»: الطرق القديمة لم تعد تصلح

كشف الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل مشروع العيادة الزراعية الذكية، التي تمثل نموذجا تطبيقيا للتحول من الإرشاد الزراعي بمفهومه التقليدي، إلى منصة تقليدية لخدمة المزارع، موضحًا أن هذا التطبيق، يأتي في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي ومركز البحوث الزراعية، لتحقيق جودة على أرض الواقع وزيادة الإنتاجية.

وأضاف صقر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc، أن الدولة المصرية كان لديها خطة للتحول الرقمي قبل جائحة كورونا، لكن الجائحة وما حدث في أعقابها، أدى إلى تسريع كل الجهود ذات الصلة.

طريقة عمل العيادة

حول طريقة عمل العيادة الزراعية الذكية، أكد أنها ستقدم الخدمات عن الطريق المواد المرئية التي تحصل عليها من الفلاحين على المنصة، إذ تدرس الأعراض، وتصفها كأنها عيادة، كما أن العيادة ستقدم مساعدات متعلقة بمستلزمات الإنتاج.

وتابع: «اكتشفنا أننا في حاجة إلى التعلم عن بُعد، والعمل عن بُعد، وأن يكون كل شيء إلكترونيا بقدر المستطاع، وتماشيا مع جهود الدولة، فإن أكاديمية البحث العلمي، أعدت دراسة بعد الجائحة مباشرة، عن أولويات البحث العلمي في مصر بعد الجائحة».

جهود كبيرة تبذلها وزارة الزراعة

وأردف رئيس أكاديمية البحث العلمي: «الانتقال من تقديم خدمات الإرشاد الزراعي لقطاع المزارعين في مصر والذي يضم 6 ملايين فلاح مصري إلى الشكل الإلكتروني، لأن الطرق القديمة في الإرشاد الزراعي لم تعد تصلح لهذا العالم، والبديل هو صفحات التواصل الاجتماعي والشركات المختلفة حتى تلتقي بالفلاحين وتقدم الخدمات لهم».

وأكد، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد ولديها قناة مصر الزراعية التي تقدم خدمات ذات صلة بالإرشاد الزراعي، لكنها موجهة على فترات معينة، وهناك حاجة إلى تقديم هذه الخدمات بصورة شبه يومي لكل المزارعين في مصر بكل العناصر ذات الصلة بالأرض الزراعية.