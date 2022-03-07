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واشنطن: نبحث فرض حظر على واردات النفط الروسية ومناشدات بدخول المساعدات

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رؤى ممدوح
06:35 م | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

قالت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تبحث فرض حظر على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة دون مشاركة أوروبا، ومن جانبه طالب رئيس المجلس الأوروبي، بوتين، بوقف الأعمال العسكرية، وضمان مرور المساعدات الإنسائية للمدنيين في أوكرانيا، يأتي ذلك بحلول اليوم 12 للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

وكان الصليب الأحمر الدولي، أعلن اليوم، عن مقتل 13 مدنيا في قصف شنته الطائرات الحربية الروسية على ضواحي العاصمة كييف.

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