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محمود مسلم

مطالبات أوروبية بوقف حرب روسيا وأوكرانيا.. وعدد الضحايا يتجاوز 400 قتيل

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سحر المكاوى
03:55 م | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

طالب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، بوقف الأعمال العسكرية في أوكرانيا وضمان مرور المساعدات، وفقًا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

العمليات العسكرية في أوكرانيا

وفي السياق ذاته، أعلنت الأمم المتحدة أنّ العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن 406 قتلى من المدنيين، فيما قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنّ واردات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين اليومية.

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بقلم سحر المكاوى