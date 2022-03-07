الكرملين يعلن شروط وقف الحرب: تنفيذ طلبات روسيا وتعديل دستور أوكرانيا

أعلن الكرملين الروسي على لسان الناطق باسمه، ديمتري بيسكوف، أنّ أوكرانيا عليها الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونتسيك ولوجانسك، مؤكدا أنّ بلاده ستعمل على نزع السلاح من أوكرانيا، في نبأ عاجل بثّته قناة العربية قبل قليل.

بيسكوف: وقف الحرب بشرط تنفيذ أوكرانيا شروط روسيا

وأضاف الناطق باسم الكرملين، أنّ تنفيذ أوكرانيا للشروط الروسية، سيسهم بدوره في وقف الحرب فورا، مطالبا أوكرانيا بتعديل دستورها وعدم الانضمام إلى أي تكتل.

كما كشفت الحكومة الروسية، عن أنّ الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبريطانيا وأوكرانيا «دول غير صديقة».

روسيا تقاطع دول الاتحاد الأوروبي

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنّ بلاده سترسل 7 آلاف جندي لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو إلى جانب القوات الأوكرانية الموجودة هناك.