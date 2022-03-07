روسيا: أوكرانيا تمتلك 30 معملا لتصنيع سلاح بيولوجي بالتعاون مع «البنتاجون»
كتب:
سحر المكاوى
04:06 م | الإثنين 07 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ أوكرانيا لديها 30 معملًا لتصنيع السلاح البيولوجي بالتعاون مع البنتاجون، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنّ تسليم السلاح إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار عالمي.
تعزيزات روسية عسكرية قرب العاصمة كييف
وأشارت السلطات الأوكرانية إلى وجود تعزيزات روسية عسكرية قرب العاصمة كييف.
ومن المقرر أن تنعقد اليوم الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، وسط تمسك روسيا بنزع سلاح أوكرانيا والاعتراف بسيطرتها على جزيرة القرم.