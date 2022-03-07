حرب أوكرانيا وروسيا.. انتقادات للممرات الآمنة وبكين على صداقتها مع موسكو

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن لاجئي حرب أوكرانيا وروسيا، الذين حاولوا الفرار من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة باستخدام ما يسمى بالممرات الإنسانية، تُركوا عالقين، بعد إغلاق الطريق الذي جرى توجيههم إليه، وحث دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات في اللجنة الدولية، القوات العسكرية، على التوصل إلى اتفاق فوري بشأن الطرق المحددة والأوقات المتاحة لأولئك الذين يسعون للحصول على ممر آمن خارج البلاد، هربا من حرب أوكرانيا وروسيا.

أوكرانيا تنتقد «الممرات الآمنة»

انتقدت أوكرانيا اقتراح موسكو فتح ممرات للاجئين، ووصفته بأنه غير أخلاقي، وغير مقبول، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المدنيين الفارين من بعض المدن، سيسمح لهم فقط بالمغادرة إلى بيلاروسيا أو روسيا، بينما حذر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أنه من المتوقع أن يفر ما يصل إلى 5 ملايين أوكراني من البلاد، إذا استمر الغزو الروسي، مضيفًا أن أوروبا بحاجة إلى الاستعداد لاستقبال أعداد هائلة من اللاجئين بسبب حرب أوكرانيا وروسيا.

أكثر من مليون فروا إلى بولندا منذ بدء حرب أوكرانيا وروسيا

من جهة أخرى، قالت الحكومة البولندية، إن أكثر من مليون أوكراني نجحوا في الفرار إلى بولندا، منذ بدء حرب أوكرانيا وروسيا، مع وصول نحو 142 ألف و300 اليوم، بينما قالت الحكومة البولندية، إنها ستنشئ صندوقًا بقيمة 1.75 مليار دولار لمساعدة لاجئي حرب أوكرانيا وروسيا.

تأشيرات من أجل لاجئي الحرب

ونفت الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستعرض على اللاجئين الأوكرانيين طريقًا إنسانيًا جديدًا إلى البلاد، مؤكدة أنه من الممكن أن يتم منح تأشيرات لـ50 شخصًا فقط حتى الآن، هم من لاجئي حرب أوكرانيا وروسيا.

وفي الأمم المتحدة، تجاهلت روسيا، جلسة استماع بالمحكمة العليا للأمم المتحدة، التي عقدت في محاولة قانونية من كييف لوقف حرب أوكرانيا وروسيا، بينما تقول الصين، إنها منفتحة على المساعدة في التوسط من أجل السلام، لكنها شددت على أن الصداقة بين بكين وموسكو لا تزال قوية للغاية.