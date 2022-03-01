الذهب يواصل مكاسبه من الغزو الروسي الأوكراني.. كم سجل اليوم؟

واصل الذهب مكاسبه، بسبب تأثير العقوبات على روسيا، التي اتخذتها الدول الغربية بحق موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا، الخميس الماضي، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% إلى 1917.79 دولارًا للأوقية، اليوم، بعد ارتفاعه بنسبة 1%، أمس الاثنين، بإجمالي 6.2% خلال شهر فبراير الماضي، وصعد البلاديوم 3.8% بعد صعوده 5.2% في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات، إذ تنتج روسيا نحو 40% من معدن البلاديوم على مستوى العالم.

أسعار السبائك ترتفع إلى أعلى سعر شهري

وارتفعت السبائك بعد أكبر ارتفاع شهري لها منذ مايو الماضي، إذ أثارت مجموعة العقوبات ضد روسيا المخاوف بشأن التأثير على النمو العالمي والتضخم، وتزايد الاضطرابات في إمدادات الحبوب والطاقة والمعادن من ضغوط الأسعار، ويستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة الشهر الجاري.

ويتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط هائلة بعد أن تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها لمنع وصول البنك المركزي الروسي إلى احتياطاته الأجنبية، وعزل بعض المقرضين عن نظام سويفت للخدمات المصرفية العالمية، في وقت أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءاته الخاصة بمنع المواطنين من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.

مخاوف النمو العالمي خلال الفترة المقبلة

وبحسب مذكرة بحثية لـ«Oanda Corp»، فإن الذهب عالق إلى حد ما عند مستوى 1900 دولار، وقد يستمر ذلك حتى تتفاقم مخاوف النمو العالمي الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد المحلي، سجلت أسعار الذهب، اليوم، في محلات الصاغة، ارتفاعا في الأسعار، خلال تعاملات، اليوم، وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب نظرا للأزمة الروسية الأوكرانية.

وسجل سعر جرام الذهب في الصاغة دون مصنعية مبلغ 965 جنيها للجرام عيار 24، و844 جنيها للجرام عيار 21، و723 جنيه للجرام عيار 18.