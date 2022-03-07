السفيرة مشيرة خطاب تشارك في ندوة عن صحة المرأة غدا

تشارك السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الندوة التي تنظمها اللجنة الممثلة للكلية الملكية البريطانية، للنساء والتوليد بمصر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 بفندق شتيجنبرجر التحرير بالقاهرة.

صحة المرأة في الندوة

وتناقش الندوة بحضور مشيرة خطاب عددا من القضايا المعاصرة الخاصة بصحة المرأه وهي صحة المرأه في أماكن النزاع وأثناء الأوبئة، ومدى التقدم في ظاهرة مكافحة ختان الإناث، والزيادة المطردة في الولادات القيصرية.

يشارك في الندوة إلى جانب مشيرة خطاب، الدكتورة راني ثاكر والدكتور تيم دريكوت نائبا رئيس الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد والأستاذ الدكتور جمال أبو السرور الرئيس الأسبق للاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كما يحضر الندوة بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لفيف من الأساتذة والخبراء في هذه المجالات من الهيئات المحلية والدولية ممثلين لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والجامعات المصرية، وغيرهم.

16 ألف طبيب في 100 دولة

وتعتبر الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد أعرق كلية طبية في مجال صحة المرأة وتعتبر شهادة الزمالة والعضوية لهذه الكلية من أعرق الشهادات في التخصص، ويزيد عدد أعضاء وزملاء الكلية على أكثر من 16 ألف طبيب منتشرين في أكثر من مائة دولة، ويمثلها في مصر لجنة منتخبة من تسعة أطباء يمثلون أكثر من 250 زميلا وعضوا للكلية في مصر عدا الأطباء المصريين زملاء وأعضاء الكلية المنتشرين في الدول العربية وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من الأطباء والخبراء العاملين في هذا المجال والذين سيصدرون التوصيات في آخر هذه الندوة العلمية.