إيهاب رمزي: التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة مهمة

أثنى النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، على اختيار التشكيل الجديد لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفا إياه بأنه نجاح لمصر ونجاح كذلك لملف حقوق الإنسان في البلد.

جاء ذلك خلال اجتماع السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد ملفت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان وكذا من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الدولة المصرية تسعى لتطوير ملف حقوق الإنسان

وقال النائب إيهاب رمزي، إن الدولة المصرية تسعى لتطوير ملف حقوق الإنسان، وبدأ ذلك من خلال الخطوة المهمة لتدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن العالم كله ينظر لما يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان لاتخاذ خطوات متطورة في هذا الملف المهم الذي تعتني به الدولة المصرية.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تدشين مكاتب داخل بقطاع التأهيل والإصلاح، لممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، نظرا للثقة التي يتمتع بها المجلس لدى المواطنين، معولا على حتمية استقلالية المجلس وأهمية ذلك في التعامل مع شكاوى المواطنين.