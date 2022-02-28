«القومي لحقوق الإنسان»: ما يحدث في مصر من مشروعات تنمية طفرة عالمية

قالت نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتناول أزمة الزيادة السكانية التي أشار إليها الرئيس السيسي أكثر من مرة، موضحة أنّ مشكلة الزيادة السكانية لا تقل خطورة عن مشكلات الإرهاب التي واجهتها مصر.

طلعت: ما يحدث الآن في مصر طفرة عالمية

وأوضافت «طلعت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على قناة «الحياة»، أن هناك اهتماما من الجهات الحكومية والمجتمع المدني بقضية السكان، بالتزامن مع مشروعات حياة كريمة في تطبيق الخطة القومية لتطوير الريف المصري، وأن ما يحدث الآن في مصر طفرة عالمية مقارنة بكم الاستفادة وعدد المستفيدين، لافتة إلى أنه في حال الالتزام بمعدل السكان سنتمكن من مواجهة عدم كفاية الموارد للأعداد المتزايدة من السكان التي وصلت سنويا في مصر إلى نصف تعداد سكان دول كبرى

طلعت: الزيادة السكانية تمنع المواطن من الشعور بحجم الإنجازات

وأشارت «طلعت» إلى أن الزيادة السكانية تمنع المواطن من الشعور بحجم الإنجازات التي تقدمها الدولة يوميا في ملفات الصحة والتعليم والسكن، موضحة أن الرئيس ضرب أمثلة حية ومقارنات مقنعة توضح عدم شعور المواطن بحجم التنمية وتزايد معدلات الفقر والتنمية بسبب التزايد السكاني في ظل وجود أمية وبطالة وزواج قاصرات.

وأوضحت أن استعراض وزيرة التخطيط للمشروع يوضح جهود الدولة الحقيقية في مواجهة الأزمة السكانية، وتعزيز قيم التنمية، وأنه لا بد من إشراك المجتمع المدني والحكومي في أي أعمال تتعلق بالتطوير أو التنمية، لافتة إلى مشاركتها في مؤتمر الحكومة اليوم ممثلة لجمعية مجتمع مدني تعمل في مجال الأسرة والمجتمع.