عضو بـ«النواب»: لدينا ناشئ في البحيرة سيصبح «محمد صلاح الجديد»

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بضعف الدعم المالي لمراكز الشباب بمحافظة البحيرة، وعدم استكمال أعمال المنشآت في عدد من مراكز الشباب.

مراكز الشباب والاهتمام بالنشء

وشهد اجتماع لجنة الشباب في مجلس النواب مطالبات من عدد من نواب البحيرة، بضرورة اهتمام وزارة الشباب بالنشء والعمل على اكتشاف أصحاب المهارات منهم ورعايتهم، وقال النائب أحمد الشيشيني، إن هناك عديدا من المواهب المدفونة، التي تحتاج لمن يكتشفها.

وتابع النائب الشيشيني: «لدينا في إحدى قرى البحيرة لاعب من مواليد عام 2006 لديه مهارات وموهبة كبيرة، وإذا توافرت له الظروف المناسبة سيكون عندنا محمد صلاح جديد في مصر».

بروتوكول اكتشاف الموهوبين

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب في مجلس النواب طالبت منذ عدة سنوات بتلك المطالب، وقامت وزارة الشباب مؤخرا منذ شهرين تقريبا بتوقيع بروتوكول لاكتشاف الموهوبين في مجال كرة القدم على مستوى مصر، لافتا إلى أن ذلك البروتوكول سيساهم في اكتشاف مواهب عديدة، حيث سيسمح بزيادة نسبة المشاركة، وينعكس على كرة القدم المصرية بالإيجاب، مثلما حدث في لعبة الكاراتيه.