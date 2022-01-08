وكيل لجنة «خطة النواب»: منتدى شباب العالم يحتضن ثقافات متنوعة

أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن منتدى شباب العالم يحتضن شباب وثقافات العالم ويقدم رسالة واضحة بأن مصر داعم رئيسي للشباب في العالم كله، وأضاف أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح الإثنين المقبل، أعمال المنتدى، الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، برعايته الشخصية، ويستمر 4 أيام، بمشاركة ضيوف وشباب من جميع أنحاء العالم، حيث تضم النسخة الرابعة من المنتدى العديد من القضايا الحيوية التي تعكس الواقع الجديد بعد جائحة «كورونا».

تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.. أبرز الأهداف

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم، من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وأيضا تبادل الرؤى والتوصيات بصورة واقعية، بهدف صياغة رؤية كاملة وشاملة تشترك بها الدولة والشباب المصري معًا، من خلال الحوار وعرض القضايا الخاصة بهم، والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، كذلك طرح الحلول والاستراتيجيات المتطورة وفقاً لفكر الشباب، باختلاف ثقافاتهم وخلفياتهم العلمية.

النسخة الرابعة تناقش تداعيات جائحة «كورونا» على العالم

وقال النائب مصطفي سالم، إن منتدى شباب العالم، يأتي فى نسخته الرابعة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا على العالم، بالإضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

كما أنه من المقرر أن تتناول ورش عمل وجلسات المؤتمر، عددا من الموضوعات الحيوية فيما بعد «كورونا» مثل الطاقة، ومستقبل العمل وريادة الأعمال، ودور المؤسسات الدولية فى التعافي من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمي بالإضافة إلى مناقشة عدد من المبادرات التنموية التى تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة ومبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع، وغيرها من الموضوعات الهامة.

وأوضح «سالم» أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة اعتمدت النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب، وهو ما يؤكد أهمية المنتدى كوسيلة للحوار وحل المشاكل، بفكر جديد.

ومن جانب آخر، أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، على إن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «العالم ما بعد كورونا»، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وإشراكهم فى حل القضايا والأزمات، لخلق جيل قادر على مواجهة المستقبل بكل ما يحمله من تطور، مشددا على أن منتدى شباب العالم، يعد المنصة الحوارية الأهم للشباب، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بمنتهى الشفافية.