«أمل» تودع الفقر بـ«ماكينة خياطة»: بقيت كسّيبة ونفسى أفتح مشروع فساتين.. والتدريب أفادنى كثيراً

تتزين جدران وواجهة منازل روضة السيدة، والشوارع الجانبية، بالطراز الإسلامى، الذى يفوح منه عبق التاريخ، ورفضت سيدات الحى الرضوخ لظروف المعيشة الصعبة، وتحملن المسئولية كاملة دون تردد، وبحثن عن انفراجة تمثل لهن الأمل من «خرم إبرة» ليمنحن القوة والشجاعة لمن حولهن حتى وقفن بفخر يروين قصص النجاح، التى طبعت آثارها على ملامحهن، بعزة نفس ورأس مرفوع.

من بين آلاف السيدات المستفيدات من مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير «حياة كريمة» وتحسين دخل المواطن، لمساعدته بأن يصبح عنصراً فاعلاً فى المجتمع، خاصة السيدات، لتوفير حياة كريمة دون الحاجة للمساعدات، استمعت «الوطن» إلى أمل أسامة، التى تعلمت لتوفير مصدر دخل لها ولبناتها الثلاث.

قالت «أمل»: «الخياطة والإبرة والخيط، لم أعرف عنها شيئاً من قبل، ولم أكن أتخيل أننى أتعلم هذه المهنة»، فهى أم لثلاث بنات فى عمر الزهور، تأمل أن توفر لهن حياة هادئة، وأضافت: «اتعلمت كل حاجة من الألف للياء، ماكنتش باعرف أمسك الإبرة والخيط، دلوقتى باعمل ملايات للسراير وألحفة، وباقدر أقص أى قماش، ولو عايزة أصلح حاجة لبناتى أو لحد من الجيران باعملها».

تعلمت الخياطة فى 6 أشهر، فتغيرت حياتها، لتصبح قادرة على توفير دخل لأسرتها، وتابعت ابنة «تل العقارب» أن المبادرة أضافت العديد للمنطقة، فأصبحت صالحة للسكن، مقارنة بما قبل، وأصبح أى شخص يتمنى السكن بروضة السيدة بعد التطوير، وواصلت: «قبل كدا ماكانش حد يتمنى يبص عليها حتى وهو معدى، بقوا يتمنوا يسكنوا فيها، المنطقة كلها كانت بتشرب من حنفية واحدة».

يومها يبدأ مبكراً، بعد أن تقضى مطالب بناتها الثلاث، وتبدأ فى قص الأقمشة المزينة بالأشكال المختلفة، لصنع أجمل ملايات للسرير، مقص وثوب من القماش يلازمان «أمل» ساعات طويلة من اليوم، لا تكل منها منذ أن تعلمت مهنة الخياطة، من خلال مؤسسة حياة كريمة.

أحلام «أمل» لا تتوقف، وبمعنى أدق بدأت الآن، فالسيدة التى أصبحت تجيد الحياكة وصناعة الملابس باتت لديها أحلام كبيرة، وقالت: «نفسى أفتح مشروع تفصيل فساتين، وجيت عشان أتعلم، وحضرت تدريب الخياطة التابع لمبادرة حياة كريمة، واستفدت بشكل كبير من الفترة التى قضيتها فى التدريب، وكنت جاية ماعرفش أى حاجة، ودلوقتى بقيت أعرف أفصّل لوحدى».