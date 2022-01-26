«تل العقارب تحولت لجنة صغيرة».. الحسيني يرصد تطوير «روضة السيدة»

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بالمشروعات التي تُطلقها القيادة السياسية، والإنجازات التي جعلت الدولة المصرية تتصدى للمساكن العشوائية وتطويرها، إذ ذكر أن من هذه المناطق تل العقارب، وهذه المنطقة كان لها من الاسم نصيب وافر، ومن أجل الحفاظ على الحرية والكرامة الإنسانية، قامت الدولة بتطوير هذه المنطقة، وتحولت من تل العقارب لروضة السيدة أي جنة صغيرة، وذلك خلال تقديمه برنامجه «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري».

أليس جزءا من الحرية والكرامة الإنسانية السير في شارع آمن

وأضاف «الحسيني»، أن تل العقارب أصبح روضة السيدة، وهذه المنطقة تم تطويرها على الطراز الإسلامي، «دي مش حاجة خيالية أو جرافيك أو فوتشوب، ده واقع فعلي على الأرض»، مؤكدًا أن ثورة 25 يناير كانت تطالب بالعيش والكرامة والحرية الانسانية، متابعًا: «أليس جزءا من الحرية والكرامة الإنسانية السير في شارع آمن، حرية بلا أمن وأمان فوضى، هتمارس حريتك إزاي وانت ممكن تتثبت، وانت ممكن تتقتل».

مشروع روضة السيدة من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها

وأجرى الإعلامي، حوارًا مع مجموعة من المواطنين بعد انتقالهم إلى وحدات سكنية جديدة في منطقة روضة السيدة بعد تطوير المنطقة والقضاء على العشوائيات بها، إذ قال أحد المواطنين، أن مشروع روضة السيدة من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مساحة 7.5 فدان بـ 16 عمارة و816 وحدة سكنية، وتم البدء في تسكين أهالي المنطقة في يونيو 2019، تم تسكين الأهالي، وجميع الوحدات السكنية مفروشة بالكامل وتم توفير كل الأجهزة الكهربائية والأثاث.

ما نشهده حاليا يعتبر نقلة حضارية كبيرة

فيما وجه صاحب وحدة سكنية في روضة السيدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير منطقة روضة السيدة، قائلا: «إحنا في حالة أفضل بكثير وربنا يبارك لنا في كل من يهتم بنا»، بينما قالت سيدة أخرى: «الوحدات السكنية أفضل وأحسن بكتير وما نشهده حاليا يعتبر نقلة حضارية كبيرة ونشكر كل المسئولين على اهتمامهم بينا وتحقيق هذا التطوير».