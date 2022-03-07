أشرف صبحي أمام النواب: قانون الرياضة الجديد لن يخدم الأشخاص

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اجتماعا لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة القادمة من النواب، لحل عدد من المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

قانون الرياضة الجديد

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، علي هامش الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين، إن الوزارة حريصة علي متابعة توصيات الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب لمراكز الشباب، في مختلف محافظات الجمهورية وذلك للعمل علي تلبية مطالب المواطنين.

وأكد وزير الشباب ، أنه عقب انتهاء زيارة لجنة الشباب الأخيرة لعدد من مراكز الشباب بمحافظات الصعيد، اجتمع بقيادات الوزارة، وتم تكليفهم بسرعة العمل علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشباب في محافظات الصعيد، وفقا للتوصيات التي قدمتها لجنة الشباب .

إعداد قانون الرياضة

كما أكد وزير الشباب على حرص الوزارة على إعداد قانون الرياضة بشكل يحقق مصالح الرياضة المصرية بصفة عامة، ولا يحقق مصالح شخصية، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون المستمر مع اللجنة لتحقيق مصالح الشباب المصري.

من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، بالتعاون المثمر بين اللجنة ووزارة الرياضة، مشيرا إلى أن هدف البرلمان والحكومة واحد، وهو العمل علي تحقيق المصلحة العليا للمواطنين.

وأشار الى أن لجنة الشباب، ستعقد حوارا مجتمعيا واسعا حول قانون الرياضة، وذلك للاستماع لجميع وجهات النظر الخاصة بالقانون، والعمل على إضافة التعديلات التي تحقق مصالح الرياضة المصرية.

وفي سياق مختلف ناقشت لجنة الشباب طلب إحاطة بشأن ضعف الدعم المالي في محافظة البحيرة، بحضور كل من الدكتور البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية- إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب-

وعقب الدكتور أشرف البجرمي وكيل وزارة الشباب علي طلب الإحاطة بأن الوزارة تقوم بدعم مراكز الشباب بصفة عامةَ، وتدرس كافة الطلبات المقدمة لدعم المراكز ودراسة الموقف المالي لها والحساب الختامي وآخر كشف حساب للمركز بالبنك، وتقوم الوزارة بدراسة طلب الدعم لكل مركز شباب والنظر فيما قدمته الوزارة من إنشاء ملاعب منجله لتنمية موارد المركز المالية .

وشدد على أن الوزارة تقوم ببحث الاستثمارات التي نفذها المركز، ودعم مراكز شباب على مستوى الجمهورية خاصة في إجازة نصف العام ورمضان والصيف لتكثيف الأنشطة والبرامج وجذب النشء والشباب.