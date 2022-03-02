وزير الشباب: مصر استضافت 141 بطولة قارية ودولية بين عامي 2018 و2021

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنّ الفترة بين عامي 2018 و2021 شهدت استضافة مصر 141 بطولة قارية وعالمية وهو رقم كبير، متابعا: «لا يوجد بلد استطاعت تنظم بطولات رسمية مع الاتحادات الدولية إلا مصر خلال فترة جائحة كورونا».

السيسي يفتتح مشروعات قومية

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته في افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات، وبينها مشروع سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط: «في المقابل استضفنا الأحداث الرياضية غير الرسمية التي ننشط بها مفهوم الرياضة والسياحة، واستعطنا تنظيم 241 حدثا في مصر بالتعاون مع الجهات المختلفة».

اللجنة الأولمبية الدولية تشكر الحكومة المصرية

وأوضح صبحي: «استضفنا بطولة العالم لكرة اليد في يناير من العام الماضي بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، وكان هناك نظام مصري فريد من التدابير والإجراءات الاحترازية، بمثابة الركيزة التي استندت عليها الأسرة الدولية فيما بعد، وبعدها وجّه رئيس اللجنة الدولية الأولمبية، الشكر للحكومة المصرية، في رسالة مسجلة، وأكد أنّ مصر ستكون قادرة على استضافة الأحداث الرياضية».