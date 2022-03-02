وزير الشباب: 60 ألف متفرج لحضور مباراة مصر والسنغال

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستعد لاستقبال الجماهير باستاد القاهرة، الذي تستضيف مباراة مصر والسنغال، المؤهلة لكأس العالم، مشيرا إلى حضور 60 ألف مشجع، مبينا أن المدير الفني طلب عدم لعب عليه أحد عليه في الوقت الحالي، بالتنسيق مع وزير الداخلية والاتحاد المصري لكرة القدم، وسيعسكر المنتخب بعد 20 مارس، عقب انتهاء مباريات الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية.

خبراء دوليين للإشراف على صالة الجمباز

وأضاف «صبحي» في تصريحات تليفزيونية، اليوم، أن الكابتن أحمد الأحمر لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أسس أكاديمية ضمن نادي «النادي»، بجانب أبطال آخرين، وتديره شركة مصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصا على حصول المواطن على الخدمة، وطلب زيارة صالة الجمباز، التي يوجد بها خبراء من الصين وروسيا.

وأوضح الوزير، أن أكاديمية الجمباز، عليها إقبال كثير جدا، لأنها تشبه صالات تدريب منتخب مصر، لذا فهي متطورة للغاية، في ظل رعاية الدولة لأودلاها، ودعمها للبطل الأوليمبي، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بتدريب الشباب والنشء في المحافظات، لذا سيجرِ فتح فروع لنادي النادي.

فروع النادي في مختلف الأماكن

وكشف وزير الشباب والرياضة، عن أن النادي، يوجد به فرع في شيراتون، يجر تطويره بجانب فرع آخر في العاصمة الإدراية، وسيتم تطوير الاستادات في مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير مراكز الشباب حتى عام 2025، بالتنسيق مع القطاع الخاص.