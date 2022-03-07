«الصحة»: 30 مليون مواطن حصلوا على تطعيم كورونا بالكامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر شهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات الإصابة المجتمعية والاحتياج لدخول المستشفيات ونسب الإشغال بالمستشفيات، في كل الأنحاء.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أنّ هناك انخفاضًا كبيرًا جداً في معدلات الوفيات، إذ إن الوضع الوبائي إجمالاً يؤكد تراجع نسب الوفيات والإشغال في العنايات المركزة أو المستشفيات أقل وهو ما ينطبق على معدلات الإصابة أيضا.

وحول معدلات التطعيم، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة تجاوزت نسبة 50% من الفئات المستهدفة بما يوازي 30 مليون مواطن تلقوا اللقاحات بالكامل بجرعاته، وهو أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى انخفاض معلات الاصابات والوفيات في الوقت ذاته.

أكثر من مليون مواطن حصلوا على الجرعة التعزيزية

وتابع: «تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة التعزيزية المليون 1.2460 مليون مواطن، وأتحنا تسهيلات كبيرة في عملية تسجيلات اللقاحات سواء في الحصول على الجرعة الثانية أو الثالثة فكل من هو أقل 65 عاماً ومر عليه نصف عام لن يحتاج لانتظار الرسالة وبوسعه التوجه لاقرب مركز لتقلي اللقاح ومن هو أكبر من هذا السن يستطيع الحصول على الجرعة التنطشيطية بعد 3 أشهر فقط».

الجرعات متاحة بشكل كبير

وأوضح: «بالنسبة إلى الجرعة الثانية، يمكنه الحصول عليها في أقرب مركز قريب دون التسجيل مجدداً بوسعهم التوجه لاقرب مركز بقرب منزله».

وأكد توافر جرعات اللقاح بكميات كبيرة محلياً وعالمياً تكفي لتغطية الاحتياجات كافة، موضحًا أن المؤسسات العالمية الصحية أعلنت أنه إذا وصلنا ملعدلات تلقيح بلغت نسبة 70% يكون بوسع البلدان العيش دون إجراءات إحترازية ولهذا التطعيم جانب مهم الآن إذ إن اللقاح يساوي أمان أكثر وتقليل شدة المرض ومعدلات الوفيات.