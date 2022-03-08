اعرف طرق سداد مخالفات المرور.. اذهب إلى مكاتب البريد

دائما ما يقع الأشخاص في المخالفات المرورية، ويصبحون معرضين للغرامة والدفع بسبب السير في اتجاه معاكس أو عدم تجديد رخصة أو السير بسرعة فائقة تتجاوز المسموح به على الطرقات، لذا يسعون إلى دفع المخالفات والتخلص منها.

وبخلاف الدفع النقدي الفوري، توجد عدة طرق يمكن من خلالها دفع غرامة مخالفات المرور، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه لقرائها من خدمات.

طرق سداد غرامة مخالفات المرور

بالنسبة لمن يريدون تجنب الزحام في وحدات المرور، يوجد طريقة للدفع عن طريق مكاتب البريد، فكل ما على الشخص عند الرغبة في دفع مخالفات المرور لذهاب إلى أي فرع للبريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وتسليمهما إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية، لتقوم بدفعها أو تقدم تظلم من اجل تخفيض الرسوم.

وتيسيرا على الناس والمواطنين، يمكن دفع وسداد مخالفات المرور من خلال تطبيق مخالفاتي، حيث يتيح هذا التطبيق الاستعلام عن مخالفات المرور، ومن أجل فعل ذلك عليك تحميل التطبيق من جوجل بلاي، ثم الدخول عليه وتسجيل حساب ثم تحديد النوع الخاص برقم الترخيص ثم اختيار كلمة المخالفات، والسداد إلكترونيا.

وأخيرا، والشائع بين الناس هو دفع مخالفات المرور من خلال الدخول على بوابة مرور مصر عن طريق اتباع الخطوات التالية

سداد مخالفات المرور عبر بوابة مرور مصر

الدخول على بوابة مرور مصر ثم النقر على خيار الاستعلام عن المخالفات واختيار نوع لوحة السيارة، وكتابة البيانات الخاصة بالسيارة وصاحبها ثم الضغط على كلمة إجمالي المخالفات، أو النقر على تفاصيل المخالفات وكتابة رقمك القومي وإرسال طلب بذلك، وبعد الإطلاع على تفاصيل المخالفات يمكن اختيار طريقة الدفع بالضغط على كلمة استمرار وكتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي ستقوم باستخدامها من أجل الدفع.