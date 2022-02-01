احذر مخالفات المرور في الشبورة الصباحية.. الغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه

تشهد مصر عدة ظواهر جوية استمرارا لتقلبات الطقس، والتي تؤثر بدورها على الطرق، ومنها الشبورة المائية التي ظهرت صباح اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأعاقت الرؤية صباحا على الطرق. وتصدر الإدارة العامة للمرور، تحذيرات لقائدي السيارات باستمرار، حفاظا على سلامتهم، ولضمان عدم وجود أي مخالفات مرورية يمكنها التسبب في وقوع حوادث على الطرق السريعة،

وترصد بوابة «الوطن» أهم مخالفات المرور التي يجب تجنبها خلال القيادة، حتى لا تتعرض للغرامة خلال فترة الشبورة، وفق قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والتي جاءت كما يلي:

عدم وجود المثلث العاكس

مع انتشار الشبورة قد تتعطل السيارة، وهنا يأتي دور المثلث العاكس لتنبيه القادمين، وحال عدم وجوده ينص القانون على سحب الرخصة لمدة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.

الزجاج الفاميه

تركيب زجاج فاميه داخل السيارة يعيق الرؤية خلال فترة الشبورة، وفي تلك الحالة يعاقب السائق بغرامة تصل إلى 2000 جنيه.

طفاية حريق

قد تتسبب الشبورة في زيادة حوادث الطرق، وبالتالي فوجودها داخل المركبة أمر مهم، وحال عدم وجودها يعاقب السائق بغرامة تصل إلى 300 جنيه.

تجاوز السرعة

تجاوز السرعة خلال فترة الشبورة قد يتسبب في وقوع حوادث، لذلك ينص القانون على عقاب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

السير عكس الاتجاه

وتتمثل عقوبة السير عكس الاتجاه في تغريم المخالف 5 آلاف جنيه.

تجاهل تعليمات المرور

ونص القانون على عدة قواعد يجب اتباعها عند التعامل مع رجل المرور، واعتبر تجاهلها مخالفة تستحق دفع غرامة تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه، وحال الاعتداء عليه تتراوح الغرامة بين 300 إلى 1500 جنيه.

مخالفات المرور يجب الحذر منها خلال الشبورة

- إهمال وضع حزام الأمان لقائد السيارة، أو من يركب بجواره، للحفاظ على الأمان خلال سير المركبة.

- عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي.

- استخدام الهاتف يدويا أثناء القيادة.

- القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

- إهمال رعاية المصابين على الطريق.

وتتراوح غرامات هذه المخالفات بين 100 إلى 5 آلاف جنيه، وفق قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.