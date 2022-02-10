بوابة مصر الرقمية من أكثر المواقع التي ازداد بحث المواطنين عنها خلال الأيام القليلة الماضية، خاصةً بعد أن تم تحديث البوابة لإضافة بعض الخدمات الجديدة، ومن أكثر تلك الخدمات التي يستخدمها المواطنون عبر بوابة مصر الرقمية، الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجه للمواطنين للذهاب إلى الإدارة العامة للمرور لمعرفة المخالفات المسجلة على السيارة.

وحرصا من «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي، نرصد من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية، والتي جاءت كالتالي:

الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية

- يمكن للراغبين في الاستعلام عن مخالفات المرور الاستعلام عنها من خلال بوابة مصر الرقمية من هنـــــــــــــــــا.

- يتم اختيار الأيقونة الخاصة بـ «مركباتي»، والتي تحتوي على الكثير من خدمات الإدارة العامة للمرور.

- وبعد يتم اختيار الايقونة الخاصة بـ «الاستعلام عن مخالفات المرور»، لتظهر للمستخدم الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة.

- ثم يتم إدخال رقم الموبايل الذي تم إدخاله عند فتح الحساب عبر بوابة مصر الرقمية.

- ثم يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب عبر بوابة مصر الرقمية.

- ثم يتم إدخال البيانات الخاصة برخصة السيارة المراد الاستعلام عنها، والتي تتمثل في «رقم اللوحة، الأرقام الخاصة باللوحة».

- ثم يتم عرض قيمة مخالفات المرور المراد الاستعلام عنها.

بوابة مصر الرقمية

وعن بوابة مصر الرقمية، فهي بوابة إلكترونية، تم إطلاقها لتساعد الحكومة المصرية في خطتها لميكنة جميع الخدمات الحكومية في الدولة، إذ أنها تقدم الكثير من الخدمات المختلفة، ومن أهم تلك الخدمات «التموين، والتأمين الاجتماعي، والخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور، وخدمات التوثيق، والسجل التجاري، والرخص»، كما تحرص البوابة على تحديث الخدمات الخاصة بها باستمرار.