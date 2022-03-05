خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية 2022

يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور بشكل إلكتروني دون بذل أي مجهود وتوفير الوقت، لذا تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية 2022، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية 2022

أولا: خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات

1 - الدخول في البداية إلى منصة مصر الرقمية، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - تظهر أمامك الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، وبعدها اختيار والضغط على أيقونة «تصفح الخدمات».

3 - بعدها على الفور تظهر أمامك قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

4 - الضغط على أيقونة «مركباتي».

5 - ستظهر بعدها أمامك قائمة الخدمات المتعلقة بالمرور والسيارة، والتي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

6 - الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

7 - وبعد الضغط عليها، سيطلب منك تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

8 - والخطوة الأخيرة هي إدخال بيانات المركبة المطلوبة، ثم ستظهر نتيجة الاستعلام.

ثانياً: خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

1 - اتباع الخطوات السابقة الأولى حتى تصل إلى قائمة الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

2 - اختيار والضغط على أيقونة «رخصي».

3 - فور الضغط عليها سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات التي تتعلق رخص القيادة ومنها تجديد رخصة القيادة، أو الاستعلام عن المخالفات وسدادها.

4 - الضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة».

5 - وبعدها يتم أيضاً تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم إدخال كل البيانات المطلوبة فيما يتعلق برخصة القيادة.