السيسي يغادر للسعودية لتعزيز التعاون ومناقشة حماية الأمن القومي العربي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يغادر القاهرة صباح اليوم إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.

العلاقات المصرية السعودية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الزيارة تأتي في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية وما يربط الدولتين الشقيقتين من علاقات أخوة وتعاون على جميع الأصعدة.

وأوضح راضي، أنّ الرئيس يبحث خلال الزيارة، مع شقيقيه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

حماية الأمن القومي العربي

ويشهد الاجتماع كذلك، التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.