وظائف خالية في مصر والسعودية براتب يصل لـ17 ألف جنيه.. الإناث يمتنعن

أعلن موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف للعمل داخل مصر وخارجها، توافر مجموعة من الوظائف للعمل في الممكلة العربية السعودية للراغبين في السفر للخارج، والتي تشترط بعض المؤهلات وفئات عمرية محددة، إضافة لسنوات الخبرة وغيرها من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

وجاءت تفاصيل الوظائف في التقرير التالي، وفقا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بالوظائف والتي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 لـ‎10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 لـ‎10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 لـ40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة شيف حلواني شرقي وغربي

اسم الشركة: إيجيبت كارير.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنوات الخبرة: 3 على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 لـ45 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس مساحة

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 لـ‎10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 لـ40 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية هندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مدير قسم كهرباء

اسم الشركة: شركة نسيم الإخوة.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 10 على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35 لـ55 عاما.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية هندسة».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة منسق مشاريع

اسم الشركة: شركه نسيم الأخوة.

مقر التقديم للعمل: الدقي - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنوات الخبرة: 10 على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35 لـ55 عاما.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية هندسة».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مساعد إداري

اسم الشركة: مؤسسة الأمد التجارية.

مقر التقديم للعمل: أبو النمرس - أطفيح - البدرشين - الجيزة.

سنوات الخبرة: 3 لـ‎5.

رخصة القيادة: يشترط «خاصة».

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 لـ30 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية تجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 1500 لـ2500 ريال سعودي.

وظيفة مهندس اتصالات

اسم الشركة: المهارات العربية.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة.

سنوات الخبرة: 4 لـ‎7.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة أخصائي تسويق

اسم الشركة: المهارات العربية.

مقر التقديم للعمل: وسط البلد - القاهرة .

سنوات الخبرة: 4 لـ‎7.

رخصة القيادة: يشترط «خاصة».

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 28 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 ريال سعودي.

وظيفة محاسب موردين

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنوات الخبرة: 2 لـ5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية تجارة - محاسبة ومراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنوات الخبرة: 5 لـ10.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ «كلية تجارة - محاسبة ومراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500 لـ4000 ريال سعودي.

وظيفة مندوب مشتريات

اسم الشركة: مؤسسة النقل الآلي للنقل البري.

مقر التقديم للعمل: الرياض - المملكة العربية السعودية.

سنوات الخبرة: 5 لـ‎10.

رخصة القيادة: يشترط «خاصة».

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 لـ35 عاما.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي.