بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة..رفع التأمين على الحياة لـ200 ألف جنيه

قرر محمد سعفان وزير القوى العاملة، رفع قيمة وثائق التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، المُسجلة رسميًا في سجلات ودفاتر القوى العاملة بالمحافظات، ضد الحوادث الشخصية، من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي.

جاء ذلك في تصريحات الوزير على هامش جولته الميدانية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، في إطار سلسلة الجولات الميدانية بالمحافظات، لمتابعة فعاليات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جولة لوزير القوى العاملة لتوفير فرص عمل لائقة

ويجري وزير القوى العاملة، الجولة الميدانية بمحافظة الغربية، اليوم، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، بتسليم عدد من عقود العمل لـ«قادرون باختلاف»، في إطار اهتمام الوزارة بتلك الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم.

كما يُسلم الوزير والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددًا من وثائق التأمين التكافلي لـ العمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية للفئة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، بعد رفع قيمتها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، بداية العام الجاري، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

جولات وزير القوى العاملة في المحافظات

ووصل محمد سعفان، ديوان عام محافظة الغربية، قبل قليل، في بداية زيارة الوزير الميدانية للمحافظة لمتابعة فعّاليات مبادرة «حياة كريمة».

وفي مستهل اللقاء، تبادل الوزير والمحافظ الشكر والتقدير علي التعاون المشترك والتنسيق الذي يتم مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، من أجل تحقيق الخطة الموضوعة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، خاصة ذوي القدرات الخاصة من خلال تدريب مهني متميز، وتوعية مستمرة لكل أطراف العملية الإنتاجية على أرض المحافظة .

وأعرب الوزير عن تقديره العميق للجهود المبذولة للنهوض بالمحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم وتحقيق مزيد من الاستقرار على كافة الأصعدة.