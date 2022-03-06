«القوى العاملة» تسلم عاملا وثيقة تأمين وطرف صناعي: فقد ذراعه خلال العمل

سلمت وزارة القوى العاملة وثيقة التأمين التكافلي تعويضًا عن حالة العجز الجزئي لعامل من العمالة غير المنتظمة في بورسعيد، أُصيب أثناء عمله بشركة «سيرفيس» للخدمات بالمحافظة.

جاء ذلك في بيان للوزارة، أفاد بان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أناب مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، لتسليم التعويض.

طرف صناعي «تعويضي»

ووجه وزير القوى العاملة بسرعة تسليم العامل طرف صناعي «تعويضي»، في إطار الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة ومديرياتها لتلك الفئة، ضمن مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظات.

وقال إنَّ الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم يومياً، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة.

وثيقة التأمين التكافلي

ومن جهته، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إنَّه سلم العامل محسب محمد عبدالغني محسب من العمالة غير المنتظمة وثيقة التأمين التكافلي وطرف صناعي.

وتعرض العامل لحادث أثناء تأدية عمله أدى إلى بتر في الذراع الأيمن، واتخذت المديرية الإجراءات القانونية وعرضه على اللجنة الاستشارية بالمديرية والوزارة والتي وافقت على توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم له.

وأكّد مدير المديرية دور الوزارة والمديريات لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في مختلف القطاعات، الذي يأتي ضمن إطار خطة شاملة للوزارة لتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية وتأمينية لتلك الفئة من كافة المخاطر.